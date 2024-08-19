Махачкалинское «Динамо» встретится с «Ахматом» в 5-м туре чемпионата России в понедельник, 19 августа. Матч пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске и начнется в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Махачкала — «Ахмат» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 4 туров премьер-лиги клуб из Махачкалы занимает 15-е место в турнирной таблице. Грозненская команда расположилась на 14-й строчке чемпионата России.

Премьер-лига сезона-2024/25 стартовала 20 июля 2024-го и завершится 24 мая 2025-го.

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