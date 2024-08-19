Педро — о ничьей с «Химками»: «Теперь нужно готовиться к следующему матчу»

Вингер «Зенита» Педро в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Мы знаем о сильных качествах «Химок». Смогли сыграть лучше во втором тайме, но по итогу ничья. Теперь нужно готовиться к следующему матчу, который будет для нас очень важным. Надеюсь, благодаря Богу, мы сможем добиться результата», — сказал Педро «СЭ».

После 5 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками, «Химки» занимают 9-е место (5 очков).