«Динамо» — «Крылья Советов»: видеотрансляция матча в 18.30
16:45
В воскресенье, 12 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.
Обе команды идут во второй половине турнирной таблицы: москвичи с 32 баллами идут на 12-м месте, а самарцы — на 15-й строчке, у них 27 очков.
Следить за матчем «Динамо» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Динамо» — «Крылья Советов»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи
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