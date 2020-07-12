В воскресенье, 12 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Обе команды идут во второй половине турнирной таблицы: москвичи с 32 баллами идут на 12-м месте, а самарцы — на 15-й строчке, у них 27 очков.

Следить за матчем «Динамо» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Крылья Советов»