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«Динамо» — «Крылья Советов»: видеотрансляция матча в 18.30

16:45
«Динамо» примет «Крылья Советов» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Крылья Советов»
«Динамо» примет «Крылья Советов» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Крылья Советов»
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В воскресенье, 12 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

Обе команды идут во второй половине турнирной таблицы: москвичи с 32 баллами идут на 12-м месте, а самарцы — на 15-й строчке, у них 27 очков.

Следить за матчем «Динамо» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Крылья Советов»

Динамо — Крылья Советов

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