«Динамо» обыграло «Крылья Советов» благодаря голу Бителло

«Динамо» в матче 5-го тура РПЛ на своем поле обыграло «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Единственный гол на 75-й минуте забил Бителло. В концовке первого тайма форвард хозяев Муми Нгамале получил повреждение и был заменен после перерыва. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этого матча «Динамо» с 12 очками сравнялось с лидирующим «Зенитом», у которого игра в запасе. «Крылья Советов» с 3 очками — на 13-й строчке.