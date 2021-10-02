Александр Кержаков: «Хочется поблагодарить наших болельщиков. Их заслуга в этой победе очень большая»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0).

— Игра получилась очень тяжелой. «Рубин» — сильный соперник. В казанской команде собраны квалифицированные футболисты. Я очень благодарен ребятам за то, что они практически полностью выполнили план на игру. Хочется поблагодарить наших болельщиков, которые яростно поддерживали сегодня команду. Их заслуга в этой победе очень большая, — цитирует тренера сайт нижегородцев.

— Дважды «Нижний» встречался с «Рубином» на предсезонке. Сильно отличалась от тех матчей первая официальная игра?

— Она отличалась по результату — это самое главное. Ну а играть с «Рубином», повторю, было очень сложно.

— Почему сегодня пенальти исполнял именно Николай Калинский?

— После матча с «Динамо» мы обсуждали этот момент. И сегодня в случае назначения пенальти в ворота соперника 11-метровый должен был бить Калинский.

— Нижегородская команда — одна из лучших в РПЛ в выездных матчах. С чем это связано?

— Это стечение обстоятельств. Но мы не против (улыбается).