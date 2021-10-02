Александр Кержаков: «Хочется поблагодарить наших болельщиков. Их заслуга в этой победе очень большая»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0).
— Игра получилась очень тяжелой. «Рубин» — сильный соперник. В казанской команде собраны квалифицированные футболисты. Я очень благодарен ребятам за то, что они практически полностью выполнили план на игру. Хочется поблагодарить наших болельщиков, которые яростно поддерживали сегодня команду. Их заслуга в этой победе очень большая, — цитирует тренера сайт нижегородцев.
— Дважды «Нижний» встречался с «Рубином» на предсезонке. Сильно отличалась от тех матчей первая официальная игра?
— Она отличалась по результату — это самое главное. Ну а играть с «Рубином», повторю, было очень сложно.
— Почему сегодня пенальти исполнял именно Николай Калинский?
— После матча с «Динамо» мы обсуждали этот момент. И сегодня в случае назначения пенальти в ворота соперника 11-метровый должен был бить Калинский.
— Нижегородская команда — одна из лучших в РПЛ в выездных матчах. С чем это связано?
— Это стечение обстоятельств. Но мы не против (улыбается).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю