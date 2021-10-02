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Александр Кержаков: «Хочется поблагодарить наших болельщиков. Их заслуга в этой победе очень большая»

17:55
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0).

— Игра получилась очень тяжелой. «Рубин» — сильный соперник. В казанской команде собраны квалифицированные футболисты. Я очень благодарен ребятам за то, что они практически полностью выполнили план на игру. Хочется поблагодарить наших болельщиков, которые яростно поддерживали сегодня команду. Их заслуга в этой победе очень большая, — цитирует тренера сайт нижегородцев.

— Дважды «Нижний» встречался с «Рубином» на предсезонке. Сильно отличалась от тех матчей первая официальная игра?

— Она отличалась по результату — это самое главное. Ну а играть с «Рубином», повторю, было очень сложно.

— Почему сегодня пенальти исполнял именно Николай Калинский?

— После матча с «Динамо» мы обсуждали этот момент. И сегодня в случае назначения пенальти в ворота соперника 11-метровый должен был бить Калинский.

— Нижегородская команда — одна из лучших в РПЛ в выездных матчах. С чем это связано?

— Это стечение обстоятельств. Но мы не против (улыбается).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/team/79601/

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Иван Шитик все материалы автора

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