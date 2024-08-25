В «Ростове» подтвердили переговоры по Глебову со «Спартаком»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о переговорах со «Спартаком» по хавбеку ростовчан Данилу Глебову.

«Глебов? Идут переговоры. Как «Спартак» будет конкретен, так и будем рассматривать предложение. Есть ли предложение? Пока конкретики нет», — цитирует Арутюнянца «РБ Спорт».

24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне Глебов провел семь матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.