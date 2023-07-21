«Динамо» — «Краснодар»: Кордоба забил первый гол сезона РПЛ
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счет в матче против «Динамо» в первом туре РПЛ — 1:0.
На 27-й минуте 30-летний колумбиец пробил по воротам бело-голубых и после рикошета от Фабиана Бальбуэна мяч залетел в ворота. Таким образом, Кордоба забил первый гол РПЛ в сезоне-2023/24.
Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве.
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5
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|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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