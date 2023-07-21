«Динамо» — «Краснодар»: Кордоба забил первый гол сезона РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счет в матче против «Динамо» в первом туре РПЛ — 1:0.

На 27-й минуте 30-летний колумбиец пробил по воротам бело-голубых и после рикошета от Фабиана Бальбуэна мяч залетел в ворота. Таким образом, Кордоба забил первый гол РПЛ в сезоне-2023/24.

Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве.