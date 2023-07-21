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«Динамо» — «Краснодар»: Кордоба забил первый гол сезона РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счет в матче против «Динамо» в первом туре РПЛ — 1:0.

На 27-й минуте 30-летний колумбиец пробил по воротам бело-голубых и после рикошета от Фабиана Бальбуэна мяч залетел в ворота. Таким образом, Кордоба забил первый гол РПЛ в сезоне-2023/24.

Игра проходит на «ВТБ Арене» в Москве.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар
Джон Кордоба
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
2
1
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