Губерниев: «Если Малком и Клаудиньо останется, «Зенит» уверенно станет чемпионом. Если уйдут, то выиграют в упорной борьбе»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в РПЛ.

«Если Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», они станут чемпионами уверенно. А если уйдут эти игроки, то тоже станут чемпионами, но выиграют в очень упорной и героической борьбе. «Спартак» в таком случае тоже может выиграть, но они должны быть не только лучше «Зенита», но и ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», — приводит слова Губерниева Metaratings.

В прошедшем сезоне «Зенит» с 70 очками в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака на 12 очков обошла ЦСКА, который финишировал вторым.