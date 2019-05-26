"Динамо" и "Арсенал" забили 6 голов в первом матче на реконструированном стадионе в Петровском парке

"Динамо" и "Арсенал" сыграли вничью в заключительном 30-м туре чемпионата России сезона-2018/19 - 3:3. Дубль в составе бело-голубых сделал Кирилл Панченко.

Игра состоялась на стадионе "Динамо" в Петровском парке. Арена была закрыта на реконструкцию в конце 2008 года. Планировалось, что ее откроют в начале этого года, но из-за проблем с газоном сдача объекта в эксплуатацию была отложена.

Для "Динамо" игра не имела турнирного значения - клуб досрочно обеспечил 12-е место и избежал стыковых матчей. "Арсенал" же финишировал шестым и впервые в истории примет участие в еврокубках - туляки стартуют во втором отборочном раунде Лиги Европы.

Чемпионат России

Премьер-лига

30-й тур

"Динамо" (Москва) - "Арсенал" (Тула) - 3:3 (2:1)

Голы: Кардозу, 2 (1:0). Марков, 16 - в свои ворота (1:1). Панченко, 29 (2:1). Мирзов, 52 - с пенальти (2:2). Панченко, 60 (3:2). Горбатенко, 84 (3:3).

"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов, Евгеньев, Шуньич (Рыков, 70), Морозов, Кардозу, Юсупов, Тетте (Москвичев, 78), Панченко, Жоаузинью, Луценко (Марков, 16).

"Арсенал" (Тула): Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Григалава, Володько (Альварес, 46), Костадинов, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Кангва (Лесовой, 81), Мирзов.

Предупреждения: Юсупов, 16. Тетте, 31. Морозов, 45. Костадинов, 47. Комбаров, 48. Мирзов, 63.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Жвакин (Ленинградская область), Данченко (Уфа).

26 мая. Москва. Стадион "Динамо". 23340 зрителей.

Трансляция матча "Динамо" - "Арсенал"

Итоговая таблица чемпионата России поо футболу