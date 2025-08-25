«Динамо» готово расстаться с Нгамале и Гагнидзе

Как стало известно «СЭ», «Динамо» готово рассмотреть предложения по полузащитникам Муми Нгамале и Луке Гагнидзе. 31-летний камерунец и 22-летний грузин проигрывают конкуренцию в команде Валерия Карпина, контракты у обоих истекают следующим летом.

Нгамале выступает в «Динамо» с осени 2022 года. За это время он провел за бело-голубых 72 матча и забил 14 голов.

Гагнидзе перешел в московский клуб летом 2021 года. За «Динамо» он сыграл 34 матча и отметился 2 голами.