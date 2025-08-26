Источник: «Гремио» может подписать Тормену из «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Antena.

По сведениям источника, на 29-летнего бразильца претендует «Гремио». бразильский клуб ищет замену защитнику Фабиану Бальбуэне, который из-за травмы выбыл минимум до конца года.

Тормена выступает за «Краснодар» с лета 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 8 матчей, в которых отметился результативной передачей.