Источник: Барриос хочет покинуть «Зенит»

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос собирается уйти из питерской команды и вернуться на родину, сообщает El Deportivo.

По информации источника, 31-летний футболист уже предложил свои услуги «Атлетико Насьональ». В качестве одного из вариантов трансфера рассматривается аренда полузащитника. При этом отмечается, что колумбийский клуб может позволить себе переход Барриоса только в случае, если квалифицируется в Кубок Либертадорес-2026.

Колумбиец выступает за «Зенит» с 2019 года. Он провел 231 матч за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 7 результативными передачами. Контракт Барриоса с питерским клубом рассчитан до лета 2027-го.