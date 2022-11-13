«Динамо» — ЦСКА: видео голов матча

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«Динамо» на своем поле принимает ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России по футболу.

40-я минута: гол Скопинцева

63-я минута: гол Нгамале

65-я минута: гол Облякова