Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил два гола за минуту в заключительном матче Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (1:4).

32-летний футболист в этой встрече оформил покер и стал лучшим бомбардиром РПЛ. У нападающего Сердара Азмуна — 19 голов. У Дзюбы — 20.

«Зенит» за три тура до конца сезона стал чемпионом России.