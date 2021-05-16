«Тамбов» — «Зенит»: Дзюба забил третий и четвертый голы
16 мая 2021, 15:33
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил два гола за минуту в заключительном матче Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (1:4).
32-летний футболист в этой встрече оформил покер и стал лучшим бомбардиром РПЛ. У нападающего Сердара Азмуна — 19 голов. У Дзюбы — 20.
«Зенит» за три тура до конца сезона стал чемпионом России.
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