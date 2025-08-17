«Динамо» — ЦСКА: Алвес забил дебютный гол и вывел армейцев вперед

ЦСКА открыл счет в матче против «Динамо» в 5-м туре РПЛ — 1:0.

На 13-й минуте отличился Матеус Алвес.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.