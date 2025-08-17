Футбол
17 августа, 18:20

Мостовой — об игре Угальде: «Он не в форме. Видимо, Станкович был прав, что его не ставил»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Мы все не понимали, почему он не играл. Но Станкович, видимо, был прав, что его не ставил. Угальде не в форме. Однако давайте не забывать, что когда он приехал, то также не мог забить. Потом его прорвало, возможно, это и ждет нас впереди», — сказал Мостовой «СЭ».

В сезоне-2024/25 Угальде провел 36 игр за «Спартак», забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач. В этом сезоне на счету 23-летнего костариканца 6 матчей и ни одного результативного действия.

Александр Мостовой
Деян Станкович
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
  • Вася

    угальде не в форме, лучше всех остальных нападающих вместе взятых.

    18.08.2025

  • Эрик Стейн

    Мы все не понимали, почему он не играл-кто мы ВСЕ?Ладно не играет Ливай-мало кто понимает зачем его взяли...но вот почему не играет Угальде, а при этом в основе выходил Заболотный, тут непонятно...голы для напа, конечно важный показатель, но не менее важно как он играет без мяча-как создает пространство и отвлекает, мне кажется Унальде в этом компоненте лучший из напов Спартака

    17.08.2025

  • Андрей

    Главное что тебя не поставили

    17.08.2025

  • andy1962

    Мне, наоборот, понравилось как играл Угальде.

    17.08.2025

    • «Динамо» — ЦСКА: Алвес забил дебютный гол и вывел армейцев вперед

    «Динамо» — ЦСКА: Гайич удвоил преимущество гостей
