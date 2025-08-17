Мостовой — об игре Угальде: «Он не в форме. Видимо, Станкович был прав, что его не ставил»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Мы все не понимали, почему он не играл. Но Станкович, видимо, был прав, что его не ставил. Угальде не в форме. Однако давайте не забывать, что когда он приехал, то также не мог забить. Потом его прорвало, возможно, это и ждет нас впереди», — сказал Мостовой «СЭ».

В сезоне-2024/25 Угальде провел 36 игр за «Спартак», забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач. В этом сезоне на счету 23-летнего костариканца 6 матчей и ни одного результативного действия.