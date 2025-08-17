Старший сын Овечкина вывел Фомина перед матчем «Динамо» — ЦСКА

Старший сын нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Сергей вывел на поле капитана «Динамо» Даниила Фомина перед матчем 5-го тура РПЛ против ЦСКА.

Матч проходит на «ВТБ Арене».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.