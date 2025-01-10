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Тетрадзе рассказал, как уход Бителло может положительно сказаться на «Динамо»

Сергей Ярошенко
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Спортивный директор «Уфы» Омари Тетрадзе прокомментировал возможный уход полузащитника Бителло из «Динамо».

«Конечно, Бителло уже адаптирован к команде, чемпионату. Ключевую роль играет в «Динамо». Но если есть хорошие предложения, то футболист сам хочет попробовать силы в новом чемпионате.У бело-голубых хорошая молодежь. Мне нравятся местные воспитанники. У них будет шанс проявить и показать себя. Вот это, конечно, положительный момент. Но, с другой стороны, потеря важного игрока, в котором заинтересован тренер, может повлиять на результат», — приводит слова Тетрадзе Legalbet.

Бителло выступает за бело-голубых с сентября 2023 года. Бразилец провел за клуб 51 матч, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 12 миллионов евро. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Legalbet.ru
Омари Тетрадзе
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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