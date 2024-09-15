Московское «Динамо» в 8-м туре чемпионата России сыграет против «Ахмата» в воскресенье, 15 сентября. Встреча состоится на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 14.15 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Динамо» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 14.05 мск. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В чемпионате России прошло уже семь туров. «Динамо» с 13-ю очками занимает шестую строчку. «Ахмат» располагается на 15-м месте, набрав пять очков.

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