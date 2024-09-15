Бышовец: «Московское «Динамо» не доигрывает в середине матчей и не реализует возможности»

Бывший главный тренер сборной России и московского «Динамо» Анатолий Бышовец поделился мнением об игре бело-голубых в этом сезоне.

«Начало чемпионата для «Динамо» началось с хорошего разбега. Уровень соперников позволял вкатиться. Но в последних матчах команда лишилась Нгамале, а проблема обороны стоит достаточно остро. В атаке и в средней линии уровень футболистов достаточный, но изменилась концепция. Также мы видели матч с большим количеством молодежи, которая оставила впечатление.

Сейчас мы видим, что в середине матчей команда не доигрывает и не реализует возможности, которые у них возникают», — цитирует Бышовца Legalbet.

«Динамо» с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.