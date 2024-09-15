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Колыванов — о форме Тюкавина: «Если он мужик, то должен перебороть себя»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов оценил игру Константина Тюкавина в этом сезоне.

«Дело же не в одном игроке. Но Костя — разумный мальчишка. Должен понимать, что рано или поздно ему найдут замену, если так будет продолжаться. Для нападающего это страшно. Видно, что с ним что-то происходит. Может, он сбавил к себе требования и подумал, что все пойдет по накатанной. Если он мужик, то должен перебороть себя, рвать все зубами и искать голы. Тюкавин перестал успевать везде физически. Раньше и на протыках, и на опережении он был первым. Сейчас этого нет», — цитирует Колыванова Metaratings.ru.

22-летний Тюкавин в этом сезоне забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Игорь Колыванов
Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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