«Динамо» на своем поле стадиона «ВТБ Арена» в Москве примет грозненский «Ахмат» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу 9 марта. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

На канале «Матч Премьер» в прямом эфире покажут всем зрителям с подпиской видеотрансляцию поединка «Динамо» — «Ахмат». Она начнется в 18.30 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния «Динамо» с «Ахматом» в матч-центре «СЭ».

«Динамо» главного тренера «Марцела Лички располагается на третьем месте с 35 очками в турнирной таблице РПЛ после 19 туров. «Ахмат» под руководством Мирослава Ромащенко набрал 20 баллов и идет на 12-й строчке после 19 матчей.

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