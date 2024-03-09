Дьяков объяснил, почему «Краснодар» не станет чемпионом России в этом сезоне

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о том, почему «Краснодар» не может вести борьбу за чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.

«Состав, наверное, не дает команде бороться за чемпионство. Если у «Зенита» и «Динамо» хорошая обойма и в случае травмы или дисквалификации у них есть кем заменить. В «Краснодаре» такого нет. Вот не играл Кордоба, кто может его заменить? Молодой Кокшаров. Он молодой, перспективный футболист, но показывать стабильный футбол на протяжении 3-4 матчей в таком возрасте ему тяжело. Поэтому у «Краснодара» не такая большая обойма, и потеря Сперцяна в матче с «Ростовом» тому пример», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дьякова.

«Краснодар» с 39 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России после победы «Зенита» над «Уралом» (4:1).