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9 марта, 17:02

Дьяков объяснил, почему «Краснодар» не станет чемпионом России в этом сезоне

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о том, почему «Краснодар» не может вести борьбу за чемпионство в РПЛ в текущем сезоне.

«Состав, наверное, не дает команде бороться за чемпионство. Если у «Зенита» и «Динамо» хорошая обойма и в случае травмы или дисквалификации у них есть кем заменить. В «Краснодаре» такого нет. Вот не играл Кордоба, кто может его заменить? Молодой Кокшаров. Он молодой, перспективный футболист, но показывать стабильный футбол на протяжении 3-4 матчей в таком возрасте ему тяжело. Поэтому у «Краснодара» не такая большая обойма, и потеря Сперцяна в матче с «Ростовом» тому пример», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дьякова.

«Краснодар» с 39 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России после победы «Зенита» над «Уралом» (4:1).

Источник: Евро-Футбол.Ру
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
7
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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