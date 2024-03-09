Погребняк: «Зенит» вернул себе первое место, и теперь все зависит от них»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сине-бело-голубых над «Уралом» (4:1) в матче 20-го тура РПЛ.

«Еще достаточно осталось игр в чемпионате, чтобы говорить о чемпионстве «Зенита». Все-таки отрыв небольшой. Просто «Зенит» вернул себе первое место, и теперь все зависит от них. Кто способен навязать борьбу «Зениту»? Если мы исходим из турнирной ситуации, то, конечно, это «Краснодар» и «Динамо», — сказал Погребняк корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Зенит» с 40 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые теперь опережают идущий вторым «Краснодар» на одно очко. На счету «Урала» 19 баллов и 13-я позиция.