Дик Адвокат: "В "Спартаке" Тил станет намного богаче"

Бывший главный тренер сборных России и Голландии Дик Адвокатподелился с "СЭ" мнением о новичка "Спартака" полузащитнике Гусе Тиле.

– Пишут, Тил будет получать в "Спартаке" около 2,5 миллиона евро. В этом смысле уровень РПЛ точно выше Эредивизи, не так ли?

– Ха! В Голландии хороший игрок с перспективой отъезда в зарубежный клуб получает 350-450 тысяч евро в год. Если названные вами цифры правдивы, Тил станет намного богаче, чем сейчас. Но уверен, что для него это не самое главное.

– Трансфер оценивается чуть выше чем в 15 миллионов. Справедливая цена.

– На сто процентов. "Спартак" совершил хорошую покупку.

– Тил – классическая "десятка"?

– Он атакующий полузащитник с неплохим навыком оборонительной работы – способен быстро переключиться в прессинг при потере мяча. Может сыграть второго нападающего. Но лучше всего его использовать как центрального атакующего полузащитника.

– Он был в системе АЗ, когда вы возглавляли клуб. Помните его?

– Он тогда был слишком молод и еще не сильно выделялся на фоне сверстников (Адвокат в последний раз работал в АЗ в 2012-2013 годах. – Прим. "СЭ"). Я обратил на него внимание уже позже. (Дмитрий Зеленов)

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