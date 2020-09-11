Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в беседе с «СЭ» высказался о шансах своего бывшего клуба в дерби со «Спартаком».

— Любое дерби — это особый матч, и не важно, где находятся команды в турнирной таблице, — заявил Ярошик «СЭ». — Жалко, что игра пройдет с ограничениями по количеству зрителей. Но все равно жду яркой игры, много голов и, конечно, победы ЦСКА.

Повреждения Фукса и Дивеева? Это не очень хорошо для ЦСКА, большая потеря. Но, с другой стороны, это шанс для того же Виктора Васина доказать, что он достоит играть на этой позиции в этом клубе, вернуть себе место в основе. В любом случае, ЦСКА нечего бояться. (Севастиан Терлецкий)

Матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 13 сентября, начало — в 19.00.