Депутат Лебедев не видит смысла нахождения спортсменов в Госдуме

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал «СЭ» желание бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова попробовать себя в политике.

Ранее Тарасов заявил о своих политических амбициях в интервью «Чемпионату».

— Я вообще считаю, что спортсмены не должны идти в политику. Каждый должен заниматься своим делом. Понимаю, что в нашей стране в футболе и политике разбираются все, но не считаю, что спортсмены по завершении своей карьеры должны становиться депутатами.

Вряд ли мы сможем найти много положительного опыта и пользы от прихода спортсменов в политику. За 20 лет нахождения в парламенте я видел многих спортсменов, которые становились депутатами. Но ни один из этих спортсменов не запомнится нашей стране как большой законодательный труженик. Смысла их нахождения в парламенте я не вижу.

Не хочу никого обижать, но даже из числа тех спортсменов, которые сейчас являются депутатами, вы вряд ли сможете про кого-то из них сказать, что они отличаются большой законодательной работоспособностью.

Думаю, никакой пользы для страны от депутата Тарасова не будет. Есть же другие способы помочь стране. Пусть он организует какую-то спортивную школу имени Дмитрия Тарасова или еще что-то. А политика — это депутат или исполнительная власть. Что он там будет делать?

(Данил Алешин)