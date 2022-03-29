Агент Кутепова: «Надеюсь, Илья вернется к тренировкам с командой на следующей неделе»

Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова, рассказал о ходе восстановления своего клиента от травмы.

«Кутепов потихоньку восстанавливается от травмы , — приводит слова Драго «РБ Спорт». — Надеюсь, Илья вернется к тренировкам с командой на следующей неделе. Но я не люблю говорить о чем-то, что еще не случилось. Вы все увидите сами».

Агент ответил на вопрос о том, когда 28-летний россиянин сможет выйти на поле в официальном матче.

«Повторюсь, Кутепов чувствует себя лучше. Илья работает с тренерами по реабилитации. Надеюсь, он вернется на поле как можно скорее» , — сказал он.

В нынешнем сезоне Кутепов принял участие в пяти матчах за «Спартака» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.