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Агент Кутепова: «Надеюсь, Илья вернется к тренировкам с командой на следующей неделе»

Агент защитника «Спартака» Кутепова рассказал о восстановлении защитника от травмы
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Дамиано Драго, агент защитника «Спартака» Ильи Кутепова, рассказал о ходе восстановления своего клиента от травмы.

«Кутепов потихоньку восстанавливается от травмы , — приводит слова Драго «РБ Спорт». — Надеюсь, Илья вернется к тренировкам с командой на следующей неделе. Но я не люблю говорить о чем-то, что еще не случилось. Вы все увидите сами».

Агент ответил на вопрос о том, когда 28-летний россиянин сможет выйти на поле в официальном матче.

«Повторюсь, Кутепов чувствует себя лучше. Илья работает с тренерами по реабилитации. Надеюсь, он вернется на поле как можно скорее», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кутепов принял участие в пяти матчах за «Спартака» и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kutepova-nadeyus-il-ya-vernetsya-k-trenirovkam-s-komandoj-na-sleduyushhej-nedele/

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