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Сегодня, 12:00

Семин о переходе Конти в «Локомотив»: «Ему 28 лет? Значит, поменялась стратегия!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» переход 28-летнего аргентинского защитника «Бенфики» Хермана Конти в московский клуб.

«Сколько ему лет? 28? Значит, поменялась стратегия! Посмотрим на него. Сейчас сложно что-то о нем сказать. Я его не видел», — сказал Семин «СЭ».

Конти принадлежал «Бенфике» с июля 2018 года, при этом большую часть времени он выступал за другие команды на правах аренды. Футболист играл за мексиканский «Атлас», бразильские «Байю».

Последним местом аренды для Конти был бразильский клуб «Америка», в котором он провел весь 2022 год и забил 1 гол в 38 матчах.

Сегодня, 30 января «Локомотив» объявил о подписании контракта с Конти на 2,5 года. Защитник будет выступать за команду под 30-м номером.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
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Филипе Силва Малком

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