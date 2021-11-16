Генеральный директор «Динамо» прокомментировал продление контракта с Шуниным
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о вратарской бригаде команды после подписания нового соглашения с Антоном Шуниным.
«Для клуба было очень важно заключить новые контракты и с Антоном Шуниным, и с Игорем Лещуком. Таким образом, мы сохранили двух очень сильных голкиперов на дефицитной для нашего футбола в целом позиции. Они преданные «Динамо», амбициозные, мотивированные футболисты, а конкуренция делает каждого только сильнее. За вратарей в среднесрочной перспективе мы можем быть спокойны.
Антону хочу пожелать удачи и новых успехов. Он капитан команды, от которого во многом зависит ее дальнейший прогресс», — цитирует Пивоварова сайт «Динамо».
Новый контракт Шунина с «Динамо» рассчитан до 2024 года. Предыдущее соглашение истекало в конце сезона-2021/22.
Шунин является воспитанником «Динамо». Вратарь выступает за основную команду московского клуба с 2007 года.
В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 11 матчей в Тинькофф РПЛ, пропустил 15 мячей и три раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Дополнительная информация:
https://fcdm.ru/news/pavel-pivovarov-anton-kapitan-komandy-ot-kotorogo-vo-mnogom-zavisit-eyo-dalneisii-progress
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