«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с неудалением Акинфеева

ЭСК РФС разберет два эпизода по итогам матча 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Балтикой» (1:0). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Балтика» попросила рассмотреть эпизод с неудалением вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева на 42-й минуте и эпизод по засчитанному голу защитника армейцев Игоря Дивеева на 90+5 минуте.

На 42-й минуте главный арбитр матча Сергей Иванов показал желтые карточки Акинфееву и Кевину Андраде за неспортивное поведение. Голкипер армейцев схватил защитника калининградцев за лицо.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров, «Балтика» — шестая.