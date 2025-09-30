Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

30 сентября, 12:35

«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с неудалением Акинфеева

Константин Белов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЭСК РФС разберет два эпизода по итогам матча 10-го тура РПЛ между ЦСКА и «Балтикой» (1:0). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Балтика» попросила рассмотреть эпизод с неудалением вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева на 42-й минуте и эпизод по засчитанному голу защитника армейцев Игоря Дивеева на 90+5 минуте.

На 42-й минуте главный арбитр матча Сергей Иванов показал желтые карточки Акинфееву и Кевину Андраде за неспортивное поведение. Голкипер армейцев схватил защитника калининградцев за лицо.

Главный тренер &laquo;Балтики&raquo; Андрей Талалаев.«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров, «Балтика» — шестая.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игорь Акинфеев
Сергей Иванов (судья)
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 10-й тур: «Ростов» — «Краснодар», ЦСКА — «Балтика» и другие матчи
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • al-an-ko

    Про семечки я не тебе писал, а zega, не знаю почему к тебе прилипло.

    02.10.2025

  • aug081266

    Ну,тогда ты сейчас написал примерно то,что писали Толстой и Чехов...

    02.10.2025

  • aug081266

    Посмотри фото в заметке...Черныш сам тебе всё показывает...

    01.10.2025

  • bondcska2013

    он со своей ватагой ботов заходит , по другому не умеет

    01.10.2025

  • bondcska2013

    это для zenit20252025

    01.10.2025

  • bondcska2013

    шарик , ты палпес! без обид

    01.10.2025

  • bondcska2013

    мы разные похоже смотрим свами передачи одни гогочут , а другие плачут

    01.10.2025

  • Старшой0754

    В давние, добрые времена за похлопывание по лыцу (пощечина) вызывали на дуэль... и некоторых убивали.

    01.10.2025

  • Старшой0754

    Не на левую щеку, а на правую...

    01.10.2025

  • Alex Vik

    Интересно, что Акинфеева не удалили примерно за то, за что удалили Кордобу.

    01.10.2025

  • fullerist

    Истинно, истинно говорю вам! Трансвеститы из ЭСК скажут, что Факинфея даже желтую не должна была получать, это Андраде своей грязной мордой перчатки Факинфеи зачем-то толкал... А гол Дивеева вообще обсуждению не подлежит.

    01.10.2025

  • lenin.vowa2018

    ничего что с письмом были согласны ВСЕ игроки сборной, и были там отнюдь не одни только спартаковцы. Просто армейцы просили не заставлять их подписывать письмо, потому что Садырин был и их клубным тренером. А во вторых жена Садырина говорила что сердце тренера разорвало несправедливое отношение в клубе, ЗЕНИТЕ, когда ему пришлось и уйти из клуба и уехать в Москву Кстати, там с ним тоже обошлись очень обидно. Так что выставлять вперед одних спартаковцев виновными в смерти тренера и подлость и обман!

    01.10.2025

  • Максим Черный

    балтика, как команда хороши, а в одельности - говно, начиная с "талалаева".... жаль не вылетят в этом году...

    30.09.2025

  • Андрей Какурин

    Внук выругался. Я его одернул, а он: "Акиныееву можно, а мне нельзя? . Он что, судьям платит?" А мне кому заплатить? Тебе?" Мальчишка, а соображает.

    30.09.2025

  • Андрей Какурин

    Многим не понять почему не был удален Акинфеев. Скорее всего потому что он из Москвы Им всё можно.

    30.09.2025

  • Leonard Leonard

    А за точно один раз мяч попал в ногу случайно ЗМС не давали раньше.

    30.09.2025

  • Leonard Leonard

    Вспоминаю как этот «свехвратарь» напускал пенок на чемпионате мира в Бразилии. Да не пенок , а похуже.

    30.09.2025

  • al-an-ko

    С бабками у подъезда семечки лузгал, вот они тебе про Акинфеева и рассказали? Ты кто, ты просто моча коровья, а судишь людей - может он и пропускал, но ты попади сначала на эти ЧМ и в еврокубки, а потом высказывай своё мнение.

    30.09.2025

  • uktechservis

    Ранее по дегенеративности уверенное первое место среди всех более занимали тушинские. Но бомжата вырвали у них первенство, поздравляю.

    30.09.2025

  • Владислав

    Ты, в гостях, имеешь право поковыряться в носу, в туалете при выключенном свете. А ваоспитаные люди, в гостях ведут себя прилично)

    30.09.2025

  • Владислав

    Он тебе не дал на опохмел и потому он стал дерьмовым человеком?)

    30.09.2025

  • Особое мнение ^^^

    Ну, что ты, это же их суть)

    30.09.2025

  • Особое мнение ^^^

    Ты смотри, свино - бомжатские раздухарились. Игорек не даёт им покоя всю их скучную жизнь)))

    30.09.2025

  • Особое мнение ^^^

    Гре.. ные нытики, скоро вас ждёт пердив))

    30.09.2025

  • Vadim

    Он красно-синий мустанг ((.

    30.09.2025

  • Vadim

    Не наиграли... А пишите так, потому, что и Спартак наигрывает таким же макаром __ Болельщик со стажем

    30.09.2025

  • Vadim

    Тебе бы чмошнику-ищЯку вообще заткнуться надо, с глупым ником "ну я" :laughing::stuck_out_tongue:

    30.09.2025

  • Игорь К.

    Талалаев обкурился наверное....

    30.09.2025

  • aug081266

    Бомжонок,а тебе за свой гавнопром не стыдно?...Твои не падонки?...Уж кому другому но не болотным вякать о порядочности и спортивных принципах...

    30.09.2025

  • Илья858

    Умышленно после остановки игры. Повтор посмотрите

    30.09.2025

  • Tito88

    Вы что? Это ж священная корова РПЛ, неприкасаемый "вратарь всех вратарей" всея Руси. По факту я в удивлении, что этому клоуну никто до сих пор не осмелился расквасить табло. Эта лошадь давно напрашивается.

    30.09.2025

  • Pavel D

    Балтика, оказывается, не только грубияны и скандалисты, но ещё и нытики.

    30.09.2025

  • aug081266

    Я видел этот эпизод...Акинфеев просто положил свою ладонь на левую щеку ,,потерпевшего"...Но,судя по послематчевым заявлениям Талалаева и некоторых игроков Балтики в РПЛ появилась ещё одна команда бабских истеричек которых все обижают...Очень желаю этому недотренеру опять присоединиться к команде футбольных экспертов на Матче...Тренер он гаденький,пусть там и сидит...Там его никто не засудит...

    30.09.2025

  • Anton Semyonov

    Аахахах сколько матчей смотрели?Вопрос не в том, что Балтика хреначит по ногам- этого никто не отрицает, вопрос в том что игрокам Балтики хреначат в ответ,а это уже не свистится. Талалаев говорит о том, что бы трактовали моменты одинаково,а не так что если Балтией нарушил то свистим фол, если Армеец(и т.д) то игровой момент играем дальше.

    30.09.2025

  • Кабанчик

    Нужно обыгрывать ЦСКА и с балериной в составе

    30.09.2025

  • Anton Semyonov

    Намек на фол на Саусе. Прямо перед голом.

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Франшиза На счёт ПРИЛИЧИЯ обращайтесь к своей красно-синей подонково-ущербной братии, которая пишет на зенитовских ветках всякую ГРЯЗЬ о моём любимом клубе... Вот, и Я зашёл в гости = Имею ПРАВО )

    30.09.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Это клон Антроповой, как и еще два эбанько под кличками Vadim и Туборг)))

    30.09.2025

  • aug081266

    А если бы был белый то это было бы просто дружеское объятие?...На что уж европеоиды в этом плане идиоты но ты в своих умозаключениях перещеголял даже их...

    30.09.2025

  • sdf_1

    Акинфееву повезло, что он не играет в Европе. Там это минимум расизм. А в Штатах БЛМ уже бы под его окнами митинговал

    30.09.2025

  • Farid Sadekov

    Не надо просто завидовать. Ждите пока ваша команда покажет нормальный футбол.

    30.09.2025

  • Slim Tallers

    В то,что Акинфеев схватил Андраде за лицо,не верю. Иначе негр свалился бы с копыт,как подкошенный, и катался по газону.Коснулся лица - возможно,ведь тот пёр как танк.

    30.09.2025

  • CSKA1966

    Ещё "чуть" раньше было другое коллективное письмо. У нас, болельщиков ЦСКА (да и Зенита, я думаю) оно останется в памяти навсегда как образец откровенного неуважения (да просто гнусности) по отношению к заслуженному тренеру и прекрасному человеку П.Ф.Садырину. Что касается Веллитона, то перед дерби с ЦСКА он сломал нос вратарю Динамо Владимиру Габулову, хотя легко мог перепрыгнуть и избежать столкновения...

    30.09.2025

  • Farid Sadekov

    Знаете, я болельщик Спартака. ЦСКА играл в ничью и у меня было хорошее настроение, но забили. Так получилось. Я поздравил своего друга армейца и вонять не стал. Ну так получилось ЦСКА выиграл, ну и что зачем изрыгать из себя гной. Мне неприятно когда мою команду засуживают, но то что кони себе наиграли это их, понимаете, это не моё дело, не надо зариться на чужое.

    30.09.2025

  • collaps

    это хто?

    30.09.2025

  • SpartakSirius

    Ну да армейская обезьяна-провокатор Мойзес не даст соврать

    30.09.2025

  • Loel1

    Канифей всегда был наглым,красная 100%!

    30.09.2025

  • Бойся сусликов

    Вадик хреначит с пяти рук. Прикинулся теперь каким-то зенитом20252025. Тот ещё тридварас. Сколько ж у него ников и как он с одного айпи может ставить дизлайки одним и тем же комментам. Или у нх там бригадный подряд. За жану свою писал, но та, видимо, оскорбилась. Старая, а туда же, в комменты.

    30.09.2025

  • Gryazev

    Пророй противно смотреть как взрослые спортивные мужики от прикосновения или похлопывания хватаются за лицо, валятся с ног и катаются по полю, не футбол а балет или театр. Сейчас актерское мастерство порой выше спортивного.

    30.09.2025

  • Прораб.

    Вот если бы ногой коснулся...

    30.09.2025

  • Франшиза

    Полегче с "подонками". Что это за истерика? ведите себя прилично.

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Обычное ХАМЛО!!! А ещё футболочку сборной СССР надел!:cowboy:

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Бесполезно не питерским, а всякому колхозу, вроде тебя, что-либо доказывать!__Вот тебе-стукачку и не звонят.

    30.09.2025

  • SpartakSirius

    Акинфеев это же полубог и полуконь ! Сергей Иванов должен встать на колени перед Акинфеевым и извиниться за жёлтую карточку . Шансов у Балтики ноль , вынесут вердикт , что лицо Андраде в жёсткой форме нанесло удар по ладоне Акиефеева . Зенит и ЦСКА неприкасаемые , им всё дозволено .

    30.09.2025

  • ONIKAN2013

    ЭСК придумает, как судью оправдать. Скажут, например, что Акинфеев всё делал в неагрессивной манере.

    30.09.2025

  • Илья858

    После руки со стороны Акинфеева были разговоры и мат.

    30.09.2025

  • Илья858

    В следующий раз ногой коснётся?)

    30.09.2025

  • zega

    Акинфеев "памятник на конском дворе", а для всех остальных в памяти он вошел в историю как рекордсмен на все времена по пропущеным мячам в еврокубках, ...а также ляпами на чемпионатах мира и европы, когда лично из-за его ошибок сборная покидала турниры. Давно идет информация о том что как человек и как личность он "дерьмо".

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Это ваш Цээска ДУТЫЙ-передутый (( После гинеровского перехода на осень/весна, Зенит вынес сраных "армейцев" 15 ! раз в чемпионате, проиграв лишь 4 матча... и ТРИЖДЫ побеждал их в Финалах Кубков и Суперкубков... О, КАК!:soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::innocent::laughing::blush:

    30.09.2025

  • Porco Rosso

    А что толку? Результат уже не пересмотрят.

    30.09.2025

  • Прораб.

    Талалаева видимо зацепило, что его обогнал Спартак, у которого он выиграл 3-0.

    30.09.2025

  • dinela

    Талалай,вроде сам в футбол играл неплохо,даже в Италии пылил...Ну как маленький,честное слово!

    30.09.2025

  • ну я

    ну если каждую игру нарушать правила против соперников 20-30 раз, то вполне возможно. Самая нарушающая команды чемпионата

    30.09.2025

  • 199

    Ссы в глаза,скажут в балтике, божья роса.Ещё пару таких игр и они будут заканчивать матчи минус два , а то и три.

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Данни, с дисквой на 3 матча...

    30.09.2025

  • Alexander Proschalykin

    Поподробней о не у веренной игре?Или просто бла бла.

    30.09.2025

  • ну я

    Казалось бы брутальные мужики, хреначат соперника по ногам как косой! Причем в каждом матче. А после заслуженного поражения ноют как брошенки... Ну не солидно ей Богу.

    30.09.2025

  • ЦВБП

    Тут один дебил под ником zenitикакие-то цифры по ошибке поставил лайк. И тут же исправился))))

    30.09.2025

  • ну я

    а у нас за мат кого-нибудь удаляли? пример в студию

    30.09.2025

  • Прораб.

    Ну, немножко борщанул. такое бывает. И то в последнее время. Но тактика нытья никогда положительно не срабатывала. Перед голом игрок Балтики и Круговой потолкались. Сражённый балтиец упал. Вы думаете, ВАР не просматривал этот эпизод? Посмотрите вот это https://www.youtube.com/watch?v=GF6qvREZGAg Там чётко видно, что никакого нарушения не было. и после драки кулаками не машут. ЦСКА превзошёл Балтику по всем показателям, кроме нарушений. И гол абсолютно по игре.

    30.09.2025

  • Evgen

    давно было, честно говоря уже смутно помню.

    30.09.2025

  • Stilet525

    Если бы это был удар по лицу, то, конечно, красная. Но в данном случае это было похлопывание, а не удар. Тут бы и жёлтой было бы много, если бы Акинфеев не стал орать на Андраде и судью.

    30.09.2025

  • Стрелец 63

    Он не лапкой грозился. Там такой мат стоял на весь стадион, удивительно, что ему за это ничего не было. Он тогда ведь ещё неприкасаемым не был.

    30.09.2025

  • ANTI BOMG

    бомжам вообще лучше не вонять бы.:monkey_face::monkey_face::monkey_face::see_no_evil::see_no_evil::hear_no_evil::monkey::monkey::monkey:

    30.09.2025

  • ANTI BOMG

    последнее время занос участился, однако

    30.09.2025

  • bandradio

    Ну это милое дело после поражения поскулить, поклянчить оправдания.

    30.09.2025

  • ALEX1984

    Ну сейчас то уже понятно , врзраст . А раньше была такая фишка , если хочешь ему забить - бей в ближний угол . Он туда частенько пенки пускал .

    30.09.2025

  • ANTI BOMG

    ну, мне кажется, ты про максименку написал:rofl::joy::sweat_smile:

    30.09.2025

  • Стрелец 63

    Вспомни коллективное письмо ЦСКА-зенит-Динамо по поводу столкновения Веллитона и Акинфеева. Вспомнил? И это было задолго до "лет пять назад". Так с кого жалобы пошли? Или это, как обычно, другое?

    30.09.2025

  • Abellardo

    Так Андраде жёлтую получил за то, что после священного прикосновения ногу не поцеловал.

    30.09.2025

  • Стрелец 63

    Да бесполезно питерским что-то доказывать. На всякий случай, я не московский, и не конь.

    30.09.2025

  • валерон

    Если ныть начали, я про балтику то полёт в низ турнирной таблицы неизбежен.

    30.09.2025

  • С детства за Уралмаш!

    С уважением отношусь к Акинфееву, но полностью солидарен с теми, кто считает, что Игоря в последнее время порой эмоционально очень серьезно захлестывает. Корона жмет? Вряд ли, конечно, но небольшая встряска ему - по типу той, что получил Кордоба, - ему бы не помешала...

    30.09.2025

  • Evgen

    Обнаглел Акинфа, видимо забыл как Веллитон с тобой разговарил и как тебя на носилках выносили с поля а ты визжал и лапкой грозился.

    30.09.2025

  • andrey7773

    Согласен пиарят его много , но вратарь он отличный . И за своих постоит .

    30.09.2025

  • ёzhic8

    Первым буду про памятник?

    30.09.2025

  • gan75

    Длань не считается, ибо легендарная только нога!

    30.09.2025

  • Alexey Ryabtsov

    Незя!!!!)!

    30.09.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Кто такой КОНИфей , показал ЛИ ГЫН ХО

    30.09.2025

  • Игорь PIB

    Идиотизм! Обе желтые справедливые. Гол справедливый. Люди с этими повторами уже офигели в корень. p.s. Не болельщик ЦСКА

    30.09.2025

  • uktechservis

    Нам болельщикаам ЦСКА стыдно. что последние 6 лет в Чемпионате чемпион дутый.

    30.09.2025

  • Автогол

    Особо не смотрю игры ЦСКА, не знаю как в прошлых сезонах, но в этом им судьи очень прям благоволят. Краснодар чемпионом сделали, сейчас видимо очередь ЦСКА.

    30.09.2025

  • 4rfv5tgb

    Ну хотя бы удаление не оспаривают

    30.09.2025

  • kot Begemot

    Да и вратарь он просто распиаренный, а ляпов у него чуть не больше всех и вместо прыжков по углам падает как мешок с говном

    30.09.2025

  • LemieuxMario3

    в перчатках не считается)))

    30.09.2025

  • ANTI BOMG

    бля..ь, совершенно речь не о Спартаке, но какое-то говно, который никто, ничто и звать его ноунейм, обязательно перепутает СМИ со своим вонючим судном-горшком.

    30.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Голкипер армейцев схватил защитника калининградцев за лицо. -------------- Вай, этот защитник теперь месяц должен не мыть лицо и благодарить бога за то, что его простецкой физиономии коснулась священная длань легенды росфутбола!

    30.09.2025

  • АРИ-100-ТЕЛЬ

    Акинфеева удалить??? Быстрее Мажич уйдёт!

    30.09.2025

  • ANTI BOMG

    мне трудно сказать, какой конь человек, но на поле ведет он себя последнее время безобразно.

    30.09.2025

  • ANTI BOMG

    конь копытом схватил за лицо. не то лицо оказалось, чтобы удалять, а копытом схватить невозможно.:joy::rofl::horse::horse::horse:

    30.09.2025

  • Дед-1956

    Акинфеев, в последнее время, стал срываться, видимо сказывается неуверенная в последнее время игра. Желтую получил- удаление там нет. Игрок " Балтики" получил за разговоры! Слишком часто, легионеры из любой команды, стали налетать на судей, по любому свистку, который им не нравиться. Надо их на место ставить. А по голу - вообще не понимаю, какие могут быть вопросы?

    30.09.2025

  • ALEX1984

    И это в программе разобрали и со всех ракурсов показали , что до него никто даже не дотронулся . Учитесь быть объективными .

    30.09.2025

  • DS

    Так это можно сразу по стошке заносить, ибо отклонений 100%.

    30.09.2025

  • 1 2 3

    Согласен с правописанием, бывает.

    30.09.2025

  • bondcska2013

    за то что за плечо дёрнул Игорька , во время движения кипера с мячом , вот и спровоцировал. сейчас вроде не 90е , повторов до ужаса тьма с любого ракурса , даже в трусы заглянуть могут. а ты про НЛО и прочую х...ю

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Примерно такого ответа и ожидал - Подонкам не бывает стыдно, и Игорь в их числе!

    30.09.2025

  • Джон Сильвер

    Ну,кто же Акинфеева ?п?о?с?а?д?и?т? удалит? Он же памятник!

    30.09.2025

  • Nik

    конифеев вратарь хороший, но как человек дерьмо

    30.09.2025

  • ALEX1984

    Ну ты ж уже Седой !)) Будь объективен . Повторов масса была вечером на Матче , там видно как на ступают на ногу игроку Балтики и он падает , не имея возможности приблизиться к Дивею . Момент чисто варовский , в случае , если судья проспал , но нарушение есть .

    30.09.2025

  • TokTram_

    Не бывает. Игорь - человек. И иногда его заносит.

    30.09.2025

  • zenit20252025

    НЕПРИКАСАЕМА пишется вместе. НЕ быдло, а периферию...

    30.09.2025

  • Вашей мамы друг

    На самом деле, Игорю обороты сбавить нужно. Мне неприятно на его истерики глядеть. Перебор...

    30.09.2025

  • zenit20252025

    Абсолютно левый забитый мяч ЦСКА, - в динамике, и повторов смотреть НЕ надо. Скажите ЧЕСТНО: Вам, болельщикам ЦСКА бывает хотя бы иногда СТЫДНО за поведение (быдлячество) "Рекордсмена" ?!

    30.09.2025

  • Седой конь

    Про гол поясни, плиз. Почему другим не засчитали бы. Подача с углового. Абсолютно один Кисляк в падении делает пас головой. Абсолютно один Дивеев тянет ногу и проталкивает в угол мяч. Где и у кого там в принципе может быть нарушение? Посмотри хоть повторы то.

    30.09.2025

  • 95% всех этих жалоб надуманные (в основном чтобы оправдать свои поражения). Зараза эта пошла от сп-ка. Вспомните лет пять назад ну небыло такого. Предложение: если жалоба отклоняется - штраф 100000 руб.

    30.09.2025

  • 1 2 3

    За Балтику, Крылья Советов, Сочи и Нижний Новгород судейский корпус решать их вопросы не будут. Элита у нас не прикасаема. Быдло ставят на место.

    30.09.2025

  • Leonid Schukin

    Игоря не трогать! А какой вопрос по голу?

    30.09.2025

  • ALEX1984

    Ну с удалением Конифея пребор . Там жёлтая в самый раз . А вот за что в том эпизоде дали жёлтую андрадэ это конечно загадка . Ну и гол такой в ворота того же ЦСКА , да и любой московской команды , не засчитали бы , свистнув нарушение . Причём однозначно .

    30.09.2025

    • Нападающий ЦСКА Попович раскрыл, что пожелал ему Фабрицио Романо перед переходом из «Наполи»

    Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости