Деограсия не считает позором счет «Оренбурга» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия заявил, что поражение от ЦСКА со счетом 1:5 не является позором. Встреча прошла в воскресенье на «ВЭБ-Арене» в Москве.

«Невозможно, чтобы это было позором. Если кто-то выкладывается на 100% в футболе, то о стыде даже речи быть не может. Никакого позора тем более. Просто поздравляю ЦСКА, нам нужно просто стать лучше», — цитирует Деограсию ТАСС.

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Оренбург» с 4 баллами идет на пятой строчке.

10 августа армейцы сыграют с «Краснодаром» в 4-м туре РПЛ. «Оренбург» в этот же день встретится с «Акроном».