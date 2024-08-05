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Сегодня, 11:08

Деограсия не считает позором счет «Оренбурга» в матче с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия заявил, что поражение от ЦСКА со счетом 1:5 не является позором. Встреча прошла в воскресенье на «ВЭБ-Арене» в Москве.

«Невозможно, чтобы это было позором. Если кто-то выкладывается на 100% в футболе, то о стыде даже речи быть не может. Никакого позора тем более. Просто поздравляю ЦСКА, нам нужно просто стать лучше», — цитирует Деограсию ТАСС.

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Оренбург» с 4 баллами идет на пятой строчке.

10 августа армейцы сыграют с «Краснодаром» в 4-м туре РПЛ. «Оренбург» в этот же день встретится с «Акроном».

Источник: ТАСС
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Давид Деограсия
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
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