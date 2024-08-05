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Лапочкин: «После столь неудачного матча, вряд ли мы увидим в ближайших турах Бобровского, Шафеева и Амелина»

Руслан Минаев
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился мнением о работе главного арбитра Яна Бобровского в матче 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» (0:1).

— Вы бы назначали Бобровского на следующие матчи РПЛ?

— Во-первых, назначить или не назначить я его не могу, — цитирует Лапочкина «РБ Спорт». — Но думаю, что после столь неудачного матча. Навряд ли мы увидим в ближайших турах Бобровского, Шафеева с Амелиным.

Единственный гол на 81-й минуте забил Николай Калинский, реализовавший пенальти. С 60-й минуты махачкалинцы играли вдесятером после удаления Муталипа Алибекова.

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками — на 13-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Сергей Лапочкин (судья)
Ян Бобровский
4
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2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
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 Факел 3 0 1 2 1-5 1
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