Дзагоев: «Пока не готов окунуться в тренерскую сферу. Мне интереснее посмотреть игру со стороны, разобрать футболиста на молекулы»

Селекционер ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о начале работы в армейском клубе.

«В феврале приехал к Игорю Осинькину на стажировку в «Крылья». Немного окунулся в тренировочный процесс на сборах. Работа очень тяжелая и кропотливая. Мы много общались с Осинькиным и Корниленко, часто вместе ездили на игры. Понял для себя, что пока не готов окунуться с головой в тренерскую сферу — спешить с этим делом не стоит. Пока мне интереснее посмотреть игру со стороны, разобрать футболиста на молекулы. Подумал: почему бы не попробовать себя в роли селекционера? Сказал об этом одному из селекционеров ЦСКА, он передал мои мысли Шевелеву. И вот в феврале Евгений мне позвонил и предложил пообщаться, сказал, что ему нужен помощник. Так все и сложилось. В марте я уже погрузился в работу», — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев также рассказал об обязанностях на должности селекционера ЦСКА.

«Мне сразу обозначили круг обязанностей — ходить на игры ЮФЛ ребят 2007, 2008, 2009 годов рождения. После каждого матча необходимо записать аудиозапись по игрокам, которых мы просматриваем. В командах ЦСКА из ЮФЛ уже почти всех знаю по фамилиям, понимаю, кто может вырасти в хорошего футболиста. Дальше стали подключать к просмотру матчей молодежки и основы. Сейчас активно ищем игроков для первой команды. Думаю, пара-тройка еще появится», — добавил Дзагоев.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

Весной 2024 года Дзагоев начал работу в ЦСКА в качестве селекционера.

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