Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:15

Дзагоев: «Пока не готов окунуться в тренерскую сферу. Мне интереснее посмотреть игру со стороны, разобрать футболиста на молекулы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алан Дзагоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Селекционер ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о начале работы в армейском клубе.

«В феврале приехал к Игорю Осинькину на стажировку в «Крылья». Немного окунулся в тренировочный процесс на сборах. Работа очень тяжелая и кропотливая. Мы много общались с Осинькиным и Корниленко, часто вместе ездили на игры. Понял для себя, что пока не готов окунуться с головой в тренерскую сферу — спешить с этим делом не стоит. Пока мне интереснее посмотреть игру со стороны, разобрать футболиста на молекулы. Подумал: почему бы не попробовать себя в роли селекционера? Сказал об этом одному из селекционеров ЦСКА, он передал мои мысли Шевелеву. И вот в феврале Евгений мне позвонил и предложил пообщаться, сказал, что ему нужен помощник. Так все и сложилось. В марте я уже погрузился в работу», — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев также рассказал об обязанностях на должности селекционера ЦСКА.

«Мне сразу обозначили круг обязанностей — ходить на игры ЮФЛ ребят 2007, 2008, 2009 годов рождения. После каждого матча необходимо записать аудиозапись по игрокам, которых мы просматриваем. В командах ЦСКА из ЮФЛ уже почти всех знаю по фамилиям, понимаю, кто может вырасти в хорошего футболиста. Дальше стали подключать к просмотру матчей молодежки и основы. Сейчас активно ищем игроков для первой команды. Думаю, пара-тройка еще появится», — добавил Дзагоев.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. На счету игрока 395 проведенных матчей за клуб, в которых отличился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России.

Весной 2024 года Дзагоев начал работу в ЦСКА в качестве селекционера.

Полностью интервью Алана Дзагоева читайте на сайте «СЭ».

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Читайте также
Андреева и Шнайдер подвели итоги Олимпиады-2024
Серб Новак Джокович впервые в карьере выиграл Олимпиаду
В Британии протестующие попытались поджечь отель
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Медведь загрыз рыбака в Магаданской области
Каждый пятый опрошенный российский автомобилист за три года попадал в ДТП
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деограсия не считает позором счет «Оренбурга» в матче с ЦСКА

Ещенко: «Прорвет ли Угальде? По одному голу судить трудно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 5 : 1
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 0 : 0
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 5
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 0 : 1
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости