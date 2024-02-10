Деограсия не исключил, что «Оренбург» подпишет игрока на замену Капленко

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, будет ли клуб искать замену полузащитнику Кириллу Капленко.

«Мы всегда готовы найти новых игроков, которые смогут нам помочь. Пока трансферное окно открыто», — цитирует «РБ Спорт» Деограсию.

24-летний Капленко перешел из «Оренбурга» в калининградскую «Балтику», подписав контракт на 4,5 года.