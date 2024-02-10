Аленичев — о возвращении из «Порту»: «Как только поступило предложение от «Спартака», то я долго не думал»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, как прошло его возвращение в московский клуб после победы с «Порту» в Лиге чемпионов.

«В принципе, я понимал, что в «Порту» уже команда будет разбегаться. Моуринью уже подписал предварительный контракт с «Челси». Я понимал, что «Порту» поменяется процентов на 70-80. Но это было не единственный фактор для моего возвращения. Дело в том, что я обещал болельщикам «Спартака», что обязательно вернусь в Россию после иностранного этапа карьеры и обязательно закончу в московском «Спартаке». Поэтому, как только поступило такое предложение, то я в принципе долго и не думал», — цитирует Metaratings.ru Аленичева.

Аленичев выступал за «Порту» с 2000 по 2004 год. В 2004 году Аленичев вернулся в Россию и подписал трехлетний контракт со «Спартаком».