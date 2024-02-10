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10 февраля, 03:22

Аленичев — о возвращении из «Порту»: «Как только поступило предложение от «Спартака», то я долго не думал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, как прошло его возвращение в московский клуб после победы с «Порту» в Лиге чемпионов.

«В принципе, я понимал, что в «Порту» уже команда будет разбегаться. Моуринью уже подписал предварительный контракт с «Челси». Я понимал, что «Порту» поменяется процентов на 70-80. Но это было не единственный фактор для моего возвращения. Дело в том, что я обещал болельщикам «Спартака», что обязательно вернусь в Россию после иностранного этапа карьеры и обязательно закончу в московском «Спартаке». Поэтому, как только поступило такое предложение, то я в принципе долго и не думал», — цитирует Metaratings.ru Аленичева.

Аленичев выступал за «Порту» с 2000 по 2004 год. В 2004 году Аленичев вернулся в Россию и подписал трехлетний контракт со «Спартаком».

Источник: https://metaratings.ru/news/alenichev-zayavil-chto-mostovoi-i-shalimov-uchastvovali-v-ego-vozvrashenii-v-spartak-iz-portu-332588/
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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