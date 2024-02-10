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10 февраля, 04:37

Аленичев: «У меня есть в планах вернуться к тренерской работе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что у него нет времени скучать по тренерской работе.

«Скучаю ли я? Как сказать. Дело в том, что очень много мероприятий от РФС и других интересных историй. Скучать не приходится. Я и сам занимаюсь много спортом, поэтому не думайте, что Аленичев лежит на диване, смотрит телевизор и скучает по футболу. Я за футболом слежу и у меня есть в планах вернуться к тренерской работе. Все-таки мой творческий отпуск уже затянулся аж на пять лет. Если будет хорошее предложение, которое заинтересует меня и руководителей этого клуба, то я обязательно рассмотрю. В Европу сейчас не планирую. Только Россию рассматриваю», — цитирует Metaratings.ru Аленичева.

В 2015 году Аленичев возглавил «Спартак», но спустя год покинул клуб. С 2017 по 2019 год он тренировал «Енисей».

Источник: https://metaratings.ru/news/alenichev-u-menya-est-v-planakh-vernutsya-k-trenerskoi-rabote-v-rossii-332604/
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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