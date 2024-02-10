Аленичев: «У меня есть в планах вернуться к тренерской работе»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, что у него нет времени скучать по тренерской работе.

«Скучаю ли я? Как сказать. Дело в том, что очень много мероприятий от РФС и других интересных историй. Скучать не приходится. Я и сам занимаюсь много спортом, поэтому не думайте, что Аленичев лежит на диване, смотрит телевизор и скучает по футболу. Я за футболом слежу и у меня есть в планах вернуться к тренерской работе. Все-таки мой творческий отпуск уже затянулся аж на пять лет. Если будет хорошее предложение, которое заинтересует меня и руководителей этого клуба, то я обязательно рассмотрю. В Европу сейчас не планирую. Только Россию рассматриваю», — цитирует Metaratings.ru Аленичева.

В 2015 году Аленичев возглавил «Спартак», но спустя год покинул клуб. С 2017 по 2019 год он тренировал «Енисей».