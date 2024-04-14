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Деограсия назвал заслуженной победу «Оренбурга» над «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча против «Пари НН» (3:1) в 24-м туре РПЛ.

«Игра разделилась на две части. Что касается первого тайма, мы начали хорошо. После нашего первого гола «Пари НН» стал играть лучше. Второй тайм был за нами, у нас были моменты забивать и больше мячей. Думаю, что победа более чем заслуженная», — сказал Деограсия на пресс-конференции.

«Оренбург» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Деограсии на выезде сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 21 апреля.

Источник: ФК «Оренбург»
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 3 : 1
14.04 14:15
Урал – Динамо
 2 : 1
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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