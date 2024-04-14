Деограсия назвал заслуженной победу «Оренбурга» над «Пари НН»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча против «Пари НН» (3:1) в 24-м туре РПЛ.

«Игра разделилась на две части. Что касается первого тайма, мы начали хорошо. После нашего первого гола «Пари НН» стал играть лучше. Второй тайм был за нами, у нас были моменты забивать и больше мячей. Думаю, что победа более чем заслуженная», — сказал Деограсия на пресс-конференции.

«Оренбург» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Деограсии на выезде сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 21 апреля.