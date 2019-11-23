Денисов после матча с «Зенитом» был отправлен в больницу на скорой помощи
18:59
Защитник «Рубина» Виталий Денисов был отправлен в больницу после матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), сообщает «РИА Новости».
Денисов получил травму правой ноги и был отправлен в больницу на машине скорой помощи.
Узбекский защитник вышел на поле на 78-й минуте и отыграл до конца встречи.
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