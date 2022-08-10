Якуба и Костанца вернулись к тренировкам в общей группе «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба и бразильский защитник Фернандо Костанца вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В матче 2-го тура РПЛ против «Зенита» (0:3) 26-летний хавбек Якуба получил травму и был заменен на 14-й минуте встречи.

23-летний Костанца перешел в «Крылья Советов» в январе 2022 года из «Шерифа».

После четырех туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 4 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче самарский клуб сыграет на выезде с «Локомотивом». Матч состоится 13 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.