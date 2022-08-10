В «Крус Асуль» назвали фейком информацию о переходе Гайча из ЦСКА

Спортивный директор «Крус Асуль» Хайме Ордиалес рассказал, что думает об информации о том, что в команду может перейти нападающий ЦСКА Адольфо Гайч.

Ранее сообщалось, что Гайч перейдет в команду на правах аренды без права выкупа.

«Адольфо Гайч переходит в «Крус Асуль»? Это фейк», — цитирует Ордиалеса Sport24.