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Сегодня, 20:08

В «Крус Асуль» назвали фейком информацию о переходе Гайча из ЦСКА

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Крус Асуль» Хайме Ордиалес рассказал, что думает об информации о том, что в команду может перейти нападающий ЦСКА Адольфо Гайч.

Ранее сообщалось, что Гайч перейдет в команду на правах аренды без права выкупа.

«Адольфо Гайч переходит в «Крус Асуль»? Это фейк», — цитирует Ордиалеса Sport24.

Большую часть прошедшего сезона 23-летний Гайч отыграл в составе испанской «Уэски» на правах аренды.В минувшей кампании аргентинец сыграл за «Уэску» 28 матчей, забив в них один мяч и отдав три результативные передачи.

Адольфо Гайч
ФК ЦСКА (Москва)
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
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 Факел 4 0 2 2 7-11 2
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
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Батраз Гурциев

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И К Ж
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