Денис Угаров: «Конечно, «Зениту» надо продлевать Караваева»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров ответил на вопрос, стоит ли питерскому клубу продлевать контракт с 27-летним защитником Вячеславом Караваевым.

— Конечно, надо продлевать Караваева. Российский футболист, давно в «Зените». Лучше пусть россиянин играет, чем непонятно кто. Я не знаю, какие у Семака есть предпочтения. Если он не подпускает молодых, пусть Караваев останется, — сказал Угаров «РБ Спорт».

— Как вы считаете, отсутствие еврокубков может быть основанием для пересмотра соглашения с Караваевым в сторону уменьшения?

— Может быть, и поставят такие условия, но я не думаю, что Караваев зарабатывает больше бразильцев, которые есть в «Зените». Хотя пользы он приносит не меньше. Если вы хотите подписать, то подпишите. А если не хотите, значит, не надо искать какие-то основания для урезания зарплаты. Это будет более правильно и честно. Дзюба же хотел выше и больше, а сейчас не может себе найти команду.

— Как вы думаете, если Караваев не договорится с «Зенитом», он будет востребован среди топ-клубов РПЛ?

— Мне кажется, что сейчас уже нет никакой разницы: топ — не топ. Задача занять первое место или войти в тройку ничего не значит. Займешь ты первое место или пятое. Какая разница?

— Титул.

— Разница только в титуле. Караваев — молодой парень, 27 лет, достаточно хорошего уровня. Конечно, он будет востребован. Но думаю, что «Зенит» его не отпустит.

— Есть вопросы по другому защитнику «Зенита» Даниле Круговому. У него проблема с игровой практикой. Как вы думаете, стоит ли ему зимой пытаться уйти в аренду?

— Если Круговой захочет, он может уйти. Но тут вопрос, отпустит его «Зенит» или нет и на каких условиях. Например, Круговой захочет перейти в «Локомотив», а там скажут, что не могут платить такую аренду.

— На данный момент Круговому не реально выиграть конкуренцию у Дугласа Сантоса?

— Думаю, что сложно. Круговому надо уходить. Но тут надо понять, что он хочет: зарабатывать деньги и сидеть в «Зените» или играть, но за меньшие деньги.

Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне Караваев провел 16 матчей, сделал 2 передачи и получил 1 желтую карточку.