Денис Угаров: «Конечно, «Зениту» надо продлевать Караваева»
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров ответил на вопрос, стоит ли питерскому клубу продлевать контракт с 27-летним защитником Вячеславом Караваевым.
— Конечно, надо продлевать Караваева. Российский футболист, давно в «Зените». Лучше пусть россиянин играет, чем непонятно кто. Я не знаю, какие у Семака есть предпочтения. Если он не подпускает молодых, пусть Караваев останется, — сказал Угаров «РБ Спорт».
— Как вы считаете, отсутствие еврокубков может быть основанием для пересмотра соглашения с Караваевым в сторону уменьшения?
— Может быть, и поставят такие условия, но я не думаю, что Караваев зарабатывает больше бразильцев, которые есть в «Зените». Хотя пользы он приносит не меньше. Если вы хотите подписать, то подпишите. А если не хотите, значит, не надо искать какие-то основания для урезания зарплаты. Это будет более правильно и честно. Дзюба же хотел выше и больше, а сейчас не может себе найти команду.
— Как вы думаете, если Караваев не договорится с «Зенитом», он будет востребован среди топ-клубов РПЛ?
— Мне кажется, что сейчас уже нет никакой разницы: топ — не топ. Задача занять первое место или войти в тройку ничего не значит. Займешь ты первое место или пятое. Какая разница?
— Титул.
— Разница только в титуле. Караваев — молодой парень, 27 лет, достаточно хорошего уровня. Конечно, он будет востребован. Но думаю, что «Зенит» его не отпустит.
— Есть вопросы по другому защитнику «Зенита» Даниле Круговому. У него проблема с игровой практикой. Как вы думаете, стоит ли ему зимой пытаться уйти в аренду?
— Если Круговой захочет, он может уйти. Но тут вопрос, отпустит его «Зенит» или нет и на каких условиях. Например, Круговой захочет перейти в «Локомотив», а там скажут, что не могут платить такую аренду.
— На данный момент Круговому не реально выиграть конкуренцию у Дугласа Сантоса?
— Думаю, что сложно. Круговому надо уходить. Но тут надо понять, что он хочет: зарабатывать деньги и сидеть в «Зените» или играть, но за меньшие деньги.
Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне Караваев провел 16 матчей, сделал 2 передачи и получил 1 желтую карточку.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2