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Денис Угаров: «Конечно, «Зениту» надо продлевать Караваева»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров ответил на вопрос, стоит ли питерскому клубу продлевать контракт с 27-летним защитником Вячеславом Караваевым.

— Конечно, надо продлевать Караваева. Российский футболист, давно в «Зените». Лучше пусть россиянин играет, чем непонятно кто. Я не знаю, какие у Семака есть предпочтения. Если он не подпускает молодых, пусть Караваев останется, — сказал Угаров «РБ Спорт».

— Как вы считаете, отсутствие еврокубков может быть основанием для пересмотра соглашения с Караваевым в сторону уменьшения?

— Может быть, и поставят такие условия, но я не думаю, что Караваев зарабатывает больше бразильцев, которые есть в «Зените». Хотя пользы он приносит не меньше. Если вы хотите подписать, то подпишите. А если не хотите, значит, не надо искать какие-то основания для урезания зарплаты. Это будет более правильно и честно. Дзюба же хотел выше и больше, а сейчас не может себе найти команду.

— Как вы думаете, если Караваев не договорится с «Зенитом», он будет востребован среди топ-клубов РПЛ?

— Мне кажется, что сейчас уже нет никакой разницы: топ — не топ. Задача занять первое место или войти в тройку ничего не значит. Займешь ты первое место или пятое. Какая разница?

— Титул.

— Разница только в титуле. Караваев — молодой парень, 27 лет, достаточно хорошего уровня. Конечно, он будет востребован. Но думаю, что «Зенит» его не отпустит.

— Есть вопросы по другому защитнику «Зенита» Даниле Круговому. У него проблема с игровой практикой. Как вы думаете, стоит ли ему зимой пытаться уйти в аренду?

— Если Круговой захочет, он может уйти. Но тут вопрос, отпустит его «Зенит» или нет и на каких условиях. Например, Круговой захочет перейти в «Локомотив», а там скажут, что не могут платить такую аренду.

— На данный момент Круговому не реально выиграть конкуренцию у Дугласа Сантоса?

— Думаю, что сложно. Круговому надо уходить. Но тут надо понять, что он хочет: зарабатывать деньги и сидеть в «Зените» или играть, но за меньшие деньги.

Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне Караваев провел 16 матчей, сделал 2 передачи и получил 1 желтую карточку.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-ugarov-zenitu-nado-prodlevat-karavaeva-on-prinosit-pol-zy-ne-men-she-brazil-tsev/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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20%

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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