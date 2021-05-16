«Урал» хочет подать жалобу на работу Безбородова, который удалил двух игроков команды в матче с «Локомотивом»
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что планирует подать жалобу на работу главного арбитра встречи екатеринбуржцев с «Локомотивом» (0:1) Владислава Безбородова.
«Есть компетентные органы, которые должны оценить работу судей. Сейчас прилетим в Екатеринбург и пересмотрим моменты с удалениями. На данную минуту, думаю, что будем подавать апелляцию, ведь это две желтые карточки, чтобы наши игроки, получившие предупреждения, могли сыграть в первом туре следующего сезона. Мне кажется, что вторые желтые карточки были показаны не совсем правильно, но, повторюсь, есть компетентные органы, которые оценят судейство Владислава Безбородова», — приводит ТАСС слова Иванова.
В матче 30-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Урал» красные карточки получили два полузащитника екатеринбуржцев, Рафал Аугустыняк и Даниэл Мишкич.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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