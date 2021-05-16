«Урал» хочет подать жалобу на работу Безбородова, который удалил двух игроков команды в матче с «Локомотивом»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что планирует подать жалобу на работу главного арбитра встречи екатеринбуржцев с «Локомотивом» (0:1) Владислава Безбородова.

«Есть компетентные органы, которые должны оценить работу судей. Сейчас прилетим в Екатеринбург и пересмотрим моменты с удалениями. На данную минуту, думаю, что будем подавать апелляцию, ведь это две желтые карточки, чтобы наши игроки, получившие предупреждения, могли сыграть в первом туре следующего сезона. Мне кажется, что вторые желтые карточки были показаны не совсем правильно, но, повторюсь, есть компетентные органы, которые оценят судейство Владислава Безбородова», — приводит ТАСС слова Иванова.

В матче 30-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Урал» красные карточки получили два полузащитника екатеринбуржцев, Рафал Аугустыняк и Даниэл Мишкич.