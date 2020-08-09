Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал слова владельца клуба Леонида Федуна о намерении снять красно-белых с чемпионата.

Данное заявление Федун сделал в интервью «СЭ» после ничьей в матче 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» (2:2).

— Заявление Федуна? Это просто эмоции, — сказал Глушаков. — Леонид Арнольдович просто расстроился, что потеряли очки. Завтра проснется, понервничает еще до следующего матча и дальше продолжат играть. Не понимаю, как можно сняться с чемпионата? (Севастиан Терлецкий)