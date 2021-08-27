Лещенко — о ничьей с «Локомотивом»: «Игра порадовала! Будем бороться за чемпионство»
21:15
Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» ничью в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
«Меня в очередной раз порадовала игра «Динамо». Опять немного не повезло с завершением. В целом игра настраивается и выглядит превосходно. Абсолютно всю игру «Динамо» доминировало по игре, более 25 ударов по воротам, такие игры нам и нужны. Я поздравлю «Динамо» с победой и хорошей игрой, в этом сезоне мы точно будем бороться за чемпионство», -сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
«Динамо» набрало 13 очков и упустило возможность вернуться на первое место в турнирной таблице. Лидерство сохранил «Зенит» (14 очков).
У «Локомотива» стало 12 баллов, команда занимает четвертую строчку.
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