Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» ничью в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

«Меня в очередной раз порадовала игра «Динамо». Опять немного не повезло с завершением. В целом игра настраивается и выглядит превосходно. Абсолютно всю игру «Динамо» доминировало по игре, более 25 ударов по воротам, такие игры нам и нужны. Я поздравлю «Динамо» с победой и хорошей игрой, в этом сезоне мы точно будем бороться за чемпионство», -сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

«Динамо» набрало 13 очков и упустило возможность вернуться на первое место в турнирной таблице. Лидерство сохранил «Зенит» (14 очков).

У «Локомотива» стало 12 баллов, команда занимает четвертую строчку.