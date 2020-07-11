Денис Глушаков: «Ригони открыто сыграл мне в голеностоп. Это очевидный фол на желтую»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал матч 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:1).

— Вас заменили на 59-й минуте. Связано ли это с повреждением, которое вы получили в первом тайме?

— Нет, просто, наверное, не так ярко вошел в игру. Все-таки позиция справа — не совсем моя, непривычная. Один раз — против «Тамбова» — сыграл там вынужденно, из-за потерь в составе, но гораздо комфортнее чувствую себя в центре. А если уж играть на фланге, то было бы удобнее слева. В любом случае моя задача приносить пользу команде, так что стараюсь быть максимально эффективным там, где это необходимо. Ничего страшного — бывают такие матчи, где что-то не получается, но сегодня на мне заработали удаление — хотя бы что-то.

— Что случилось в эпизоде, когда вы получили повреждение в столкновении с Ригони. Нарушал ли он правила? Заслуженно ли получил желтую карточку?

— Ригони открыто сыграл в голеностоп. Судья увидел на носке кровь и показал желтую карточку. Это был очевидный фол на желтую. А то, что у Ригони уже одна была — я за этим не следил. Чувствую себя нормально, гематома есть, остался след от шипов, но это не самая страшная травма, обычное дело для футбола. Буду готовиться к следующему матчу.

— Как вам «Зенит» без Дзюбы и Азмуна?

— Мы разбирали игру «Зенита», знаем соперника. Еще в первом круге изучали их действия и сыграли — 0:0. Получается — две ничьи у нас с ними. Когда Дзюба на поле, игроки «Зенита» как правило, забрасывают на него, а он принимает и сбрасывает, чтобы включались быстрые фланги — за спину или, наоборот, в недодачу. Готовились и к альтернативному варианту — просто ждали, приедут ли нападающие. У «Зенита», по сути, два состава, сильный подбор исполнителей.

— У вас на «Зенит» со спартаковских времен особый настрой? Красная тряпка?

— Не могу сказать, что красная тряпка, но это всегда был принципиальный соперник. Дома, если не изменяет память, когда выступал за «Спартак», ни разу не проигрывали им в чемпионате. И в «Ахмате» пока получается примерно то же самое, только на Кубок уступили питерцам в Грозном. Обидно, что сегодня не дожали «Зенит», хоть и играли в большинстве. Но виноваты в этом сами: где-то нужно было идти вперед большими силами, где-то подвела реализация. Но у нас осталось еще два матча впереди, календарь сложный. Будем стараться набрать максимум очков. (Виталий Айрапетов)