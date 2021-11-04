Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» не согласился с мнением, что цена каждого матча в РПЛ стала намного выше из-за нового телеконтракта.

«Если ты профессиональный футболист, ты бьешься за очки, ты выходишь играть на победу, — сказал Глушаков. — Просто сейчас появился ВАР, и решения бывают иногда неоднозначными. И начинаются какие-то сколки, шум, то линия не так нарисована, то еще что-то. В последнее время я отпустил эту ситуацию и не думаю об этом. Настраиваюсь только на футбол, на игры, и все. Что касается телеправ, футбол в России развивается. Понятно, что есть какие-то медиахолдинги, которые хотят зайти. Самое главное, чтобы болельщику это нравилось. Самое главное, чтобы болельщик видел футбол, так как сейчас вообще ковидные ограничения. Сколько клуб будет зарабатывать, думаю, это пусть решают руководители, они больше этим озадачены, чем футболисты. По крайней мере не хочу туда даже вникать и думать об этом».