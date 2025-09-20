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Глушаков — о словах Сакича про плохое отношение судей к «Спартаку»: «Люди ищут себе отговорки, не надо оправдываться»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о словах тренера «Спартака» Ненада Сакича про отношение судей к красно-белым.

«Каждый судья ошибается. Тут дело не в заговоре против «Спартака». Просто такое стечение обстоятельств и люди ищут себе отговорки. С другими командами арбитры тоже ошибаются. Не надо оправдываться. Нет результата и все», — сказал Глушаков «СЭ» на «Кубке Легенд».

Тренер &laquo;Спартака&raquo; Ненад Сакич.«Что к «Спартаку» судьи относятся плохо — ощущение еще из прошлого сезона». Сакич и Карпин — после московского дерби

Ранее Сакич заявил, что у тренерского штаба «Спартака» есть ощущение, что определенные арбитры относятся плохо к клубу. Об этом специалист сказал на пресс-конференции после матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

После 8 матчей красно-белые с 12 очками занимают девятое место в чемпионате России.

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Денис Глушаков
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Ненад Сакич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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