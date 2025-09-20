Глушаков — о словах Сакича про плохое отношение судей к «Спартаку»: «Люди ищут себе отговорки, не надо оправдываться»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о словах тренера «Спартака» Ненада Сакича про отношение судей к красно-белым.

«Каждый судья ошибается. Тут дело не в заговоре против «Спартака». Просто такое стечение обстоятельств и люди ищут себе отговорки. С другими командами арбитры тоже ошибаются. Не надо оправдываться. Нет результата и все», — сказал Глушаков «СЭ» на «Кубке Легенд».

Ранее Сакич заявил, что у тренерского штаба «Спартака» есть ощущение, что определенные арбитры относятся плохо к клубу. Об этом специалист сказал на пресс-конференции после матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

После 8 матчей красно-белые с 12 очками занимают девятое место в чемпионате России.