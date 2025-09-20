Шпилевский: «Не хочу комментировать беспредел. Очень неприятно, и просто противно»
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский эмоционально высказался на пресс-конференции после поражения в матче 9-го тура чемпионата России от «Ахмата» (1:2).
«Скажу одно: команда преобразилась, и все это видят. Я горжусь командой, — приводит пресс-служба «Пари НН» слова тренера. — Особенно глядя на то, какое усиление получил «Ахмат», какие вливания были в команду. На этом фоне мы делаем ставку на молодых игроков. И я горжусь, как они себя показали.
В остальном нечего говорить. Не хочу комментировать беспредел. Я просто в шоке от того, что происходило сегодня. Не могу подобрать слова. Мне из Европы люди звонят, они тоже в шоке, спрашивают меня: «Здесь всегда так?».
Мне своих ребят просто жалко. Зайдите и посмотрите в раздевалку, как они себя сейчас чувствуют. Меня переполняют эмоции. Очень неприятно. Не только неприятно, но и просто противно».
На 38-й минуте матча судья Артем Чистяков после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота нижегородцев за падение Георгия Мелкадзе.
«Мы работаем, как Папа Карло. Я имею в виду не только себя, но и тренерский штаб, весь клуб. Работаем 24/7. Но видите, как бывает: можно такими действиями, что мы видели сегодня, всю мою работу взять и перечеркнуть. Но есть Бог на свете. Кто это сегодня делал, пусть посмотрит на себя в зеркало», — заявил Шпилевский.
«Пари НН» набрал в девяти турах 6 очков, команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1