Шпилевский: «Не хочу комментировать беспредел. Очень неприятно, и просто противно»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский эмоционально высказался на пресс-конференции после поражения в матче 9-го тура чемпионата России от «Ахмата» (1:2).

«Скажу одно: команда преобразилась, и все это видят. Я горжусь командой, — приводит пресс-служба «Пари НН» слова тренера. — Особенно глядя на то, какое усиление получил «Ахмат», какие вливания были в команду. На этом фоне мы делаем ставку на молодых игроков. И я горжусь, как они себя показали.

В остальном нечего говорить. Не хочу комментировать беспредел. Я просто в шоке от того, что происходило сегодня. Не могу подобрать слова. Мне из Европы люди звонят, они тоже в шоке, спрашивают меня: «Здесь всегда так?».

Мне своих ребят просто жалко. Зайдите и посмотрите в раздевалку, как они себя сейчас чувствуют. Меня переполняют эмоции. Очень неприятно. Не только неприятно, но и просто противно».

На 38-й минуте матча судья Артем Чистяков после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота нижегородцев за падение Георгия Мелкадзе.

«Мы работаем, как Папа Карло. Я имею в виду не только себя, но и тренерский штаб, весь клуб. Работаем 24/7. Но видите, как бывает: можно такими действиями, что мы видели сегодня, всю мою работу взять и перечеркнуть. Но есть Бог на свете. Кто это сегодня делал, пусть посмотрит на себя в зеркало», — заявил Шпилевский.

«Пари НН» набрал в девяти турах 6 очков, команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.