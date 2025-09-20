Черчесов — о матче с «Пари НН»: «Не могли победный матч свести в ничейный»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги матча против «Пари НН» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

«Готовились к такому матчу. Рад, что команда забила на последней минуте. Думаю, мы играли более содержательней и не заслуживали ничьи. Все замены были направлены на усиление атакующих действий. Каждый внес лепту в эту победу. Не могли этот победный матч свести в ничейный. Ребята молодцы», — цитирует Черчесова пресс-служба «Ахмата».

«Ахмат» с 12 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Пари НН» (6 очков) идет на предпоследней, 15-й позиции.